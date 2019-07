Pericoloso jihadista ginevrino arrestato in Siria

GINEVRA - Il suo nome è Daniel D. ed è considerato il jihadisti più pericoloso in circolazione,. È stato arrestato in Siria nel corso di un’operazione coordinata delle forze curde, riporta oggi il SonntagsZeitung. Il 24enne è stato ferito durante l'attacco ed è attualmente in una prigione nel nord del paese.

Prima di entrare nell’Isis nel 2015, si era radicalizzato in Svizzera e aveva frequentato la moschea Petit-Saconnex a Ginevra, così come avevano fatti anche i due individui coinvolti nell'assassinio dei turisti scandinavi in Marocco. Sempre secondo il quotidiano svizzero tedesco, sembra che Daniel D. sia stato in contatto con loro dalla zona del conflitto siriano-iracheno e abbia chiesto loro di aiutarlo a tornare in Svizzera, dove avrebbe pianificato un attacco terroristico.