Fête des Vignerons, incoronati i sei migliori operai vignaioli

VEVEY - Ha preso il via ieri a Vevey (VD), in una giornata culminata con lo spettacolo del ticinese Daniele Finzi Pasca, la 12esima Fête des Vignerons. Durante lo show serale sono stati incoronati i sei migliori operai vignaioli: per la prima volta in assoluto tra di loro vi era anche una donna.

L'onore è spettato a Corinne Buttet, 56enne di Chardonne (VD), mentre il titolo di re della festa è andato a Jean-Daniel Berthet, anch'egli 56enne, di Epesses (VD). Oltre ai sei che hanno ricevuto il massimo riconoscimento, sono state distribuite pure 19 medaglie d'argento e 49 di bronzo.

La cerimonia si è svolta durante la prima delle 20 rappresentazioni previste fino all'11 agosto della creatura del regista e coreografo Finzi Pasca, tenutasi a partire dalle 19.00 all'interno dell'arena contenente 20'000 spettatori. La serata, allungatasi a causa della premiazione dei vignaioli, è durata tre ore e mezza.

L'esibizione racconta un anno di vita nella vigna, attraverso una ventina di scene che si aprono e chiudono con la vendemmia. Un nonno e sua nipote narrano la storia, accompagnati da 5500 figuranti, tra cui più di 900 coristi.

Ad assistere allo show vi era anche il consigliere federale vodese Guy Parmelin, ex viticoltore, che su Twitter ha definito lo spettacolo «magnifico» e in grado di «unire tutte le regioni della Svizzera». Sul posto anche una serie di altre personalità politiche della regione, come la consigliera nazionale PLR Isabelle Moret e membri dei governi vodese e friburghese.

La giornata inaugurale della Fête des Vignerons, organizzata dall'omonima confraternita ogni 20-25 anni da oltre due secoli, si è aperta nel primo pomeriggio con un corteo nelle strade di Vevey. La sfilata, a cui hanno preso parte circa 7000 persone, ha attirato, secondo le stime della polizia, 40'000 curiosi. Poco prima, le campane delle chiese della regione sono risuonate per sottolineare l'inizio della festa.





keystone-sda.ch/ (Valentin Flauraud)