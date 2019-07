Le Ffs cercano un panettiere che faccia 1,1 milioni di gipfel

ZURIGO - Sono uno dei must dei pendolari che gravitano verso le grandi città e nelle carrozze ristorante e nei minibar vanno davvero a ruba. Altra curiosità notevole: ovunque li mangiate hanno davvero sempre lo stesso sapore. Stiamo parlando dei gipfel serviti a bordo dei treni Ffs che, attualmente sono fatti (e cotti) dalla panetteria Hiestand-Frischdienst.

Le cose, a fine anno, però cambieranno perché il contratto fra la compagnia che gestisce la ristorazione (Elvetino) e l'azienda in questione scadrà, e non sarà rinnovato. Come confermato a 20 Minuten dalle Ferrovie. Per questo motivo è stato aperto un bando di concorso che scadrà a fine luglio.

In ballo ci sono 1,1 milioni di cornetti, suddivisi in 13 lotti regionali. La volontà è quella di prediligere produttori regionali, ma questo non significa che ogni zona dev'essere per forza coperta solo da una panetteria: «L'assegnazione di diversi lotti a un produttore è possibile», spiegano le FFs. Dal canto suo Hiestand valuterà se ripresentare o meno: «Di sicuro siamo interessati a mantenere aperti i rapporti commerciali», conferma l'azienda, «stiamo esaminando i documenti di concorso».

Come mai la decisione di puntare sul local? C'entrano la freschezza sì, ma soprattutto i motivi ambientali, Hiestand realizzava i Gipfel a Schlieren (ZH) e poi trasportava i gipfel in questione in tutta la Svizzera. Solo per arrivare alla centrale di Ginevra, per esempio, venivano percorsi 270 km.

La trovata piace dell'associazione svizzera Panettieri-Confettieri svizzeri, come confermato dalla portavoce Claudia Vernocchi che conferma come, oltre alla freschezza, sarà possibile apprezzare le diverse varietà regionali della ricetta.