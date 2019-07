Via il divieto alla birretta dopo mezzanotte a Coira?

Niente alcolici sul suolo pubblico dopo la mezzanotte Caricamento in corso ... Pensi sia una misura troppo severa? Sì No [{"keyQ":"q_hxdz4"}] Vota Risultati Pensi sia una misura troppo severa? Sì 76% (70 voti) 76% No 24% (22 voti) 24% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1379892,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"835783","title":"Niente alcolici sul suolo pubblico dopo la mezzanotte","questions":{"q_hxdz4":{"a":{"a_92wqwh":"Sì","a_di3yl":"No"},"q":"Pensi sia una misura troppo severa?","t":"0"}}}

COIRA - Nella capitale retica potrebbe presto essere di nuovo permesso bere alcolici dopo la mezzanotte su suolo pubblico. La legge comunale sulla polizia mira infatti a cancellare il passaggio sul divieto, in vigore dal 2008, che ha fatto guadagnare a Coira la fama di avere la «legge sulla polizia più severa in Svizzera».

Il Municipio ha annunciato in una nota odierna di avere inviato in consultazione una «legge sulla polizia più liberale». L'abrogazione del divieto di consumo di alcol notturno su suolo pubblico tra le 00.30 e le 07.00 fa capo ad un incarico presentato in consiglio comunale tra le file del PBD, che dovrebbe tradursi in realtà nell'ambito della revisione totale della legge della polizia municipale.

Sulla base della nuova legge cantonale sulla polizia - aggiunge la nota - il Municipio di Coira consentirà d'ora in poi la videosorveglianza degli spazi pubblici con la possibilità, se necessario, di identificazione personale. In questo modo, precisa la nota, ci sono comunque le condizioni per garantire la sicurezza. La consultazione sulla revisione totale della legge dura fino alla fine di settembre.