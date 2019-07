Shopping online: ecco cosa fa arrabbiare di più chi fa acquisti in rete

ZURIGO - Per molti, fare shopping online è una grande comodità: qualche click e la merce desiderata arriva a casa nel giro di pochi giorni se non di poche ore. La caccia agli affari in rete, però, può anche essere frustrante. Come quando si ordina un drone dalla Cina a 109 dollari che, una volta aggiunte tasse, dazi e spese di spedizione, viene a costare di più di quanto previsto.

E i costi nascosti, come per esempio le spese doganali, rappresentano proprio l’incognita che fa arrabbiare di più chi fa acquisti online. Ben il 79% di chi compra su internet non li sopporta, rivela un sondaggio rappresentativo di marketagent.com. «In molti vengono a conoscenza dei costi nascosti solo una volta che vi si imbattono», spiega a 20 Minuten il professore di commercio online Ralf Wölfle, della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (Fhnw). La responsabilità, però, non è degli shop online: sono altre disposizioni di legge a far sì che il prodotto finisca per essere più caro per i clienti svizzeri, sottolinea l’esperto.

Dopo i costi nascosti, a far arrabbiare di più gli “e-shopper” sono gli articoli non all’altezza delle aspettative, che determinano spesso la restituzione del prodotto: «I resi determinano costi elevati per i negozi online», fa notare Wölfle. Dover rispedire la merce, inoltre, annulla la comodità dell’acquisto in rete perché per i consumatori è un’operazione particolarmente fastidiosa. I grandi shop online investono così molto tempo nel realizzare foto e descrizioni dei prodotti e nel raccogliere valutazioni dei clienti per tenere bassa la percentuale di resi.

Anche la sostenibilità ambientale è un tema per molti consumatori. Il 56% di loro è infatti infastidito dai troppi imballaggi. Secondo il professor Ralf Wölfle, tuttavia, tale avversione nascerebbe anche dall’incomodo di dover smaltire correttamente tutti questi materiali.