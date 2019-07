«Florijana sarà per sempre nei nostri cuori»

BERNA - Lo scorso 29 giugno la calciatrice Florijana Ismaili (24 anni) ha perso la vita dopo essersi tuffata nel lago di Como. La sua morte ha scosso la Svizzera. Oggi parenti e amici si sono recati a Worben per darle l'ultimo saluto. Nel piccolo comune bernese sono infatti accorse circa 400 persone. Tra di loro diverse compagne di Nazionale come Ramona Bachmann o Rahel Kiwic, così come l'ex allenatrice Martina Voss-Tecklenburg. Presenti anche diversi esponenti dello Young Boys, tra cui il presidente Hanspeter Kienberger.

«Per sempre nei nostri cuori» - A parlare per primo durante la cerimonia funebre - che è stata celebrata da un imam secondo il rito islamico - è stato un ex allenatore della Federazione Svizzera di Calcio: «Florijana era una ragazza allegra, una pioniera del calcio femminile». Nel triste commiato alla giocatrice anche per l'ex coach è difficile trovare le parole giuste. «Florijana non giocherà più a calcio. Non vestirà mai più la maglia della Nazionale. Ma sarà per sempre nei nostri cuori. Non la dimenticheremo mai». Anche il portavoce dello Young Boys ricorda con dolcezza e affetto la propria calciatrice: «Le tracce che Florijana ha lasciato in noi sono indelebili. Aveva una bella personalità ed era una grande calciatrice».

Il ricordo degli amici - I familiari, abbracciati, seguono i discorsi con gli occhi pieni di lacrime. «Per un genitore non c'è nulla di peggio che dire addio al proprio figlio», racconta Aferdita M., un'amica di Florijana. «Era giovane e bella, aveva talento. Non posso credere che ci abbia lasciato». La morte prematura della 24enne sconvolge anche Arbnor M.: «Tutti apparteniamo a Dio e tutti, prima o poi dobbiamo tornare da lui. Ma la sua ora è venuta troppo presto».

Gli aneddoti delle compagne - Diverse compagne di squadra dello Young Boys hanno raccontato - tra le lacrime - aneddoti riguardante la 24enne scomparsa. «Flori era una ragazza timida, ma voleva sempre proteggere tutte noi. Siamo sicuri che anche da lassù continuerà a farlo». Un'altra calciatrice ricorda come lei e Florijana durante i ritiri con la squadra volessero sempre andare a mangiare al fast-food. «Non ce lo permettevano. Allora a volte compravamo gli hamburger di nascosto e li mangiavamo nella nostra camera di hotel. Sono stati gli hamburger più buoni della mia vita». Le ragazze dello Young Boys sono devastate. Piangono. E con un filo di voce ricordano la loro amica che non c'è più: «Flori, ci mancherai».

La storia (triste) di Florijana -Ismaili aveva solo 24 anni. Al lago di Como era giunta in compagnia di un'amica per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Noleggiato un motoscafo, si era tuffata in acqua. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Il suo corpo è stato ritrovato quattro giorni dopo a 204 metri di profondità da una speciale apparecchiatura che ha scandagliato i fondali del lago. Nel frattempo, le cause della morte sembrano essere state chiarite. Secondo il rapporto autoptico preliminare, la 24enne è morta per asfissia acuta, a causa di un improvviso arresto respiratorio. Il rapporto finale è previsto tra una quarantina di giorni.

33 presenze con la Nati - Florijana aveva esordito in Nazionale nel 2014. In totale ha vestito 33 volte la maglia svizzera partecipando pure alla Coppa del Mondo del 2015. L'ultima sua partita con i colori rossocrociati risale a sole tre settimane fa.

RC / 20 Minuten