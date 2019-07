Record per bike to work: 71’834 cicliste e ciclisti e ben 17 milioni di chilometri percorsi

BERNA - La bicicletta va di moda, il boom delle biciclette elettriche persiste e cresce la consapevolezza nei confronti di una mobilità ecocompatibile. Queste tendenze si riflettono anche su bike to work, l’iniziativa per la promozione della bicicletta e della salute di Pro Velo Svizzera.

Il challenge 2019 ha infatti battuto tutti i record: più partecipanti, più aziende e più chilometri! Nei mesi di maggio e giugno 71’834 partecipanti provenienti da 2‘397 aziende hanno percorso 17‘510‘088 chilometri in bicicletta lungo il tragitto casa-lavoro. Ciò equivale a un risparmio di 2’521 tonnellate di CO2 ossia a un bosco di faggi con 201’000 alberi.

Quest’anno è aumentato anche il numero di aziende che hanno aderito all’azione di Pro Velo Svizzera per entrambi i mesi: il 55% delle aziende ha partecipato sia in maggio sia in giugno, contribuendo così al record di chilometri percorsi. In media i partecipanti si sono recati al lavoro in bicicletta per 19 giorni coprendo 244 chilometri.



«A sempre più persone piace spostarsi in bicicletta perché è salutare e divertente. Dalle autorità mi aspetto che riconoscano i segni dei tempi e continuino a migliorare l’infrastruttura ciclabile», dichiara Aline Trede, vicepresidente di Pro Velo Svizzera.



Iniziativa di successo dal 2005 - Grazie a bike to work da 15 anni numerosi pendolari si sono avvicinati alla bicicletta e aderiscono con entusiasmo all’iniziativa. Perlopiù sono sorpresi di quanto sia facile andare al lavoro in bicicletta e degli effetti positivi che questa scelta implica.

bike to work è sinonimo di maggiore movimento nelle giornate lavorative. Chi si reca al lavoro in bicicletta, ha già svolto parte della dose quotidiana di moto consigliata. Le misure di promozione della salute in azienda, fra le quali rientra anche bike to work, hanno pure un impatto economico. Collaboratrici e collaboratori sani si assentano meno dal posto di lavoro e sono più produttivi. Di conseguenza si riducono i costi causati dalle malattie.



bike to work challenge 2019 in cifre



Partecipanti

71’834 partecipanti +11% (anno precedente: 64‘680)



Squadre

18’815 squadre +11% (anno precedente: 17‘054)



Aziende

2’397 aziende +13% (anno precedente: 2‘114)



Chilometri

17’510’088 chilometri +10% (anno precedente: 15‘970‘071)



Giorni in bicicletta

1'334’328 giorni in bicicletta +8% (anno precedente: 1’229’658)



Equivalenza CO2*

2’521 tonnellate +10% (anno precedente: 2‘300)

*base di calcolo: 144g/km emissioni di CO2



5 Cantoni ai vertici della classifica per numero di aziende partecipanti

Zurigo: 535 aziende

Berna: 488 aziende

Argovia: 196 aziende

San Gallo: 178 aziende

Lucerna: 150 aziende