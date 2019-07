La Patrouille Suisse vola per esibirsi. Ma lo fa nel posto sbagliato

LIESTAL - La Patrouille Suisse avrebbe dovuto tenere uno spettacolo aereo, sabato, come parte della cerimonia di commemorazione per il centenario della morte di Oskar Bider, a Langenbruck (BL).

Il comune è il luogo di nascita del pioniere dell'aviazione svizzera. Lo spettacolo aereo avrebbe dovuto completare la festa e non sono pochi gli avventori giunti appositamente per godersi lo show.

Ma i fan della Patrouille Suisse sono rimasti delusi. Invece di Langenbruck, i jet hanno raggiunto Mümliswil-Ramiswil. Qui si svolge il 31° Festival Yodel della Svizzera nordoccidentale.

«Probabilmente hanno pensato che fosse quella la sede corretta», spiega a 20 Minuten un avventore della festa commemorativa. «Non abbiamo lasciato che l'atmosfera venisse rovinata da questa mancanza», assicura però il lettore.

«Circostanze sfortunate» - Un altro fan, che ha atteso invano lo spettacolo, ha aggiunto: «Questo è un po' imbarazzante per il team acrobatico dell'aviazione svizzera. Spero che in situazioni più importanti e in casi di emergenza l'Aeronautica svizzera sia in grado di centrare la destinazione corretta».

Il portavoce dell'esercito Daniel Reist conferma il piccolo incidente imputando la causa di quanto accaduto a «circostanze sfortunate». «Tra Mümliswil-Ramiswil e Langenbruck sono solo pochi chilometri in linea d'aria - spiega -. In volo è stata notata la grande area del festival con un tendone a Mümliswil e la pattuglia l'ha sorvolata pensando che fosse il posto giusto», afferma Reist.

In caso di emergenza, tale situazione non potrebbe mai accadere. «In quei casi non si vola a vista», conclude Reist.