Il maltempo provoca feriti nella Svizzera centrale

La meteo non compromette la festa

LUCERNA - Violenti temporali hanno colpito la Svizzera nord alpina oggi pomeriggio. Ad essere particolarmente toccata è stata la Svizzera centrale dove si contano alcuni feriti.

100 chiamate a Lucerna - La polizia della città di Lucerna ha comunicato di aver ricevuto 100 chiamate. Alcuni alberi sono stati sradicati nel bosco di Bireggwald, alle porte della città, e hanno ferito quattro persone. A Kriens (LU) la cabinovia per il Pilatus è stata chiusa a causa della caduta di un albero. Le persone che si trovavano nelle cabine sono state tutte tratte in salvo.

Svizzera centrale funestata - Il maltempo ha colpito anche i cantoni di Nidvaldo, dove la polizia ha ricevuto una trentina di chiamate, e Obvaldo. A Alpnach Dorf (OW) un albero è finito su un'automobile intrappolando gli occupanti. Una persona è stata trasportata dalla Rega all'ospedale con ferite gravi. Nel canton Svitto, il soccorso lacuale è dovuto intervenite sul Lago di Zurigo per soccorrere alcune imbarcazioni in difficoltà. Alcuni edifici sono stati scoperchiati a Unteriberg e Arth. Nel canton Zugo, infine, una casa di Unterägeri è stata colpita da un fulmine. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la struttura ha subito danni importanti, tanto che una parte non è più abitabile.

Pochi problemi alla Züri Fäscht - Il fronte temporalesco che ha attraversato oggi la Svizzera da ovest a est non ha invece compromesso il buon svolgimento della "Züri Fäscht", la più grande festa popolare della Svizzera che si tiene ogni tre anni a Zurigo. Alcune attrazioni hanno dovuto fare una breve pausa a causa del vento, ma non sono stati registrati danni rilevanti, ha spiegato il portavoce della manifestazione Andreas Hugi precisando che non ci sono stati feriti.

Raffiche fino a 135 km/h - MeteoSvizzera ha registrato a Lucerna raffiche fino a 135 km/h. Si tratta del terzo valore più elevato dall'introduzione delle misurazioni uniformi nel 1981. Questo dato è stato superato solo dalla tempesta Lothar del 26 dicembre 1999 (con punte superiori a 140 km/h) e da quella del 26 gennaio 1995 (con punte di quasi 140 km/h).

Crollo della temperatura - Anche il calo della temperatura è stato notevole, ha affermato a Keystone-ATS il meteorologo Ludwig Zgraggen: in soli 20 minuti, la colonnina del mercurio è sceso di otto gradi, da 24 a 16.

