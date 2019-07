Quando nel campo di grano spunta un cerchio

BERNA - I misteriosi cerchi nel grano tornano a far parlare di loro anche in Svizzera. E più precisamente a Büren an der Aare nel canton Berna.

Una vera e propria sorpresa per Hans-Rudolf Wyder, il contadino proprietario del terreno agricolo che qualche giorno fa si è imbattuto nella creazione. «All'inizio avevo pensato che i danni fossero stati provocati dal vento e dalla pioggia. Poi mi sono accorto che le spighe piegate seguivano un disegno troppo regolare».

L'agricoltore decide quindi di scattare alcune fotografie con un drone. «Quando dalle immagini ho visto che si trattava di un cerchio nel grano non l'ho presa benissimo», confida a 20 Minuten. Finora il contadino non ha ancora ricevuto visite di appassionati, ma dopo gli articoli e le condivisioni sui social un po' se le aspetta.

Wyder, qualche giorno dopo il ritrovamento, ha ancora sentimenti contrastanti. «È molto bello da vedere, ma per me significa anche una perdita di guadagno importante. I danni ammonterebbero infatti a circa 1000 franchi». Da dove provenga il cerchio e chi sia l'autore è tuttora un mistero. «Extraterrestri? Ognuno può credere a quello che preferisce», spiega il contadino che ha deciso di segnalare l'ingresso nel cerchio aprendo nel contempo una piccola cassa per le offerte in modo da recuperare parte dei soldi persi.

keystone-sda.ch/ (ADRIAN REUSSER)