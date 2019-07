Il prof dimentica gli esami sul treno, tutto da rifare

ZURIGO - Un professore della Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften‎ (ZHAW), di recente, aveva evidentemente la testa altrove: ha dimenticato gli esami di matematica della sua classe su un treno. «Si è verificato un imprevisto durante la correzione delle copie», si legge sulla mail inviata agli studenti interessati. La missiva precisa che nonostante tutti gli sforzi intrapresi per trovarli, gli esami non hanno potuto essere recuperati. «Sono stati cestinati dalle FFS».

Questa disavventura ha avuto una sfortunata conseguenza per gli studenti: dovranno tutti riprendere il test. La data dell'esame è stata fissata per martedì prossimo. Per coloro che non potranno partecipare, altre due date sono state proposte come alternativa.

«È molto amareggiato per l'accaduto» - Contattata, la scuola si scusa: «Siamo consapevoli delle ripercussioni che questo caso ha avuto per gli studenti», deplora Thomas Järmann della ZHAW. Secondo lui, circa venti studenti sono toccati. E aggiunge: «Per quanto ne so, nessun incidente del genere si è verificato negli ultimi dieci anni».

Ma cosa succede agli studenti che sono già andati in vacanza e non riescono a ripetere immediatamente il test? «Coloro che non possono venire per malattia o altri validi motivi avranno l'opportunità di sostenere l'esame in un secondo momento», afferma Järmann.

Per quanto riguarda l'insegnante che ha dimenticato le copie, Thomas Järmann dice: «È molto amareggiato per quanto successo e lo ha immediatamente segnalato. Ha persino aspettato che il treno ripassasse nell'altro senso per vedere se gli esami erano ancora lì».