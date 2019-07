Mele e pere colpite dal fuoco batterico, scatta la quarantena

BRAMOIS - Il fuoco batterico affligge le culture di mele e pere della pianura di Bramois (VS). Il Vallese è da subito considerato come regione in quarantena: ogni caso sospetto deve essere segnalato. Questa pericolosa malattia che colpisce gli alberi da frutto era già comparsa nel 2012 nella regione di Sion e nel 2013 nei pressi di Sierre.

In un comunicato diffuso oggi, l'Ufficio cantonale vallesano per l'arboricoltura raccomanda gli agricoltori della regione interessata di controllare sistematicamente le colture.

Il fuoco batterico può diffondersi rapidamente e mettere a repentaglio l'intero settore economico. Per questo motivo le prime manifestazioni della malattia vanno combattute sistematicamente attraverso un piano d'azione imposto dalla Confederazione. I germogli o le piante contaminate vengono tagliati e bruciati.

In caso di dubbio, gli attrezzi e le scarpe vanno disinfettati e i vestiti sostituiti prima di passare ad altre colture. È inoltre vietato il trasferimento di veicoli agricoli da una parcella all'altra.

L'agente patogeno di questo parassita, il batterio erwinia amylovora, si sviluppa in primavera in determinate condizioni di umidità e temperatura infettando i fiori. In estate il batterio si moltiplica ed emerge in goccioline che si espandono con la pioggia. Anche il vento, gli uccelli, le api e l'uomo possono contribuire alla diffusione.

Il fuoco batterico può essere riconosciuto dall'essiccamento dei germogli, che assumono una forma ad uncino. Questo sintomo può spesso essere confuso con altre malattie meno gravi.

Diverse piante ornamentali sono particolarmente sensibili alla malattia. Per quanto riguarda gli alberi da frutta, sono soprattutto soggette le pomacee, le mele cotogne, i peri e i meli.