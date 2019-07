14enne ritrova la fede nuziale perduta: ora cerca il proprietario

HORGEN (ZH) - Quando, domenica, un bagnante di una spiaggia di Horgen ha perso la propria fede nuziale nel lago di Zurigo, lui stesso e diverse altre persone presenti si sono messi a cercare alacremente l’anello. Dopo mezz’ora di ricerche infruttuose, tuttavia, sia il diretto interessato che quasi tutti i suoi improvvisati aiutanti hanno gettato la spugna.

Tutti, appunto, tranne uno. Lì con la famiglia, il 14enne Halim Hoti, infatti, non ha voluto darsi per vinto: «Mi spiaceva così tanto, per questo ho dato il massimo», ha spiegato il ragazzino a 20 Minuten. «Soli altri 5 minuti», si è detto e, poco dopo, ha scovato l’anello a una profondità che stima di 4-5 metri.

Quando è risalito festante in superficie, però, il proprietario dell’anello se n’era già andato. E senza lasciare i propri dati. Halim ha chiesto alla vicina biglietteria del traghetto per Meilen se l’uomo avesse per caso lasciato il suo nome lì, ma invano.

Ora il ragazzo lo sta cercando per riconsegnargli personalmente l’anello. Di lui, Halim sa che ha tra i 35 e i 40 anni e che la sua fede nuziale, all’interno, ha incisa la scritta “Je t’aime mon amour” e la data 27.1.2014.

Foto lettore/20 Minuten