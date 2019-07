I negozi online contro l’aumento delle tariffe postali

BERNA - Ogni anno la Posta gestisce oltre 135 milioni di pacchi. E per farlo non mancano gli investimenti nella logistica. È per questo che il Gigante Giallo sta pensando a un aumento delle tariffe per i clienti commerciali come Zalando, Galaxus & Co. Un’intenzione - rivelata la scorsa settimana - che però non piace ai negozi online.

«Se l’annunciato aumento dei prezzi dovesse diventare realtà, i commercianti online prenderanno sicuramente in considerazione operatori alternativi con DPD o Quickpac» afferma Roberta Zingg, Evecommerce Competence Board Member e cofondatrice dello shop online Stadtlandkind. «Non ne siamo entusiasti» dice anche Daniel Rei di Competec, operatore di Brack.ch, che sottolinea di essere aperto a modelli di consegna alternativi. Digitec Galaxus al momento non commenta le intenzioni della Posta. Mentre Zalando afferma: «Riteniamo di essere ben posizionati per qualsiasi trattativa con il servizio pacchi».

Jacqueline Bühlmann, portavoce della Posta, spiega che l’azienda deve affrontare spese importanti in particolare nel periodo natalizio, quando sono necessari personale e infrastrutture supplementari. Ma Patrick Kessler, presidente dell’Associazione svizzera di vendita per corrispondenza, non comprende per quale motivo le tariffe debbano essere aumentate durante tutto l’anno. «Non c’è motivo di aumentare i prezzi per le operazioni giornaliere» afferma, ricordando che il Gigante Giallo ha ottenuto un buon risultato: nel 2018 Postlogistics ha registrato un utile operativo di 145 milioni di franchi.