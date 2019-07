Truffava le donne su Tinder, arrestato ad Atene

BERNA/ATENE - Su Tinder era Michael Biton, ma anche Simon Leviev. Nella vita reale, invece, si chiama Shimon Yehuda Hayut. E lo scorso venerdì è stato arrestato all’aeroporto di Atene.

Il giovane è conosciuto in diversi paesi europei, Svizzera compresa. Ed è stato battezzato “il truffatore di Tinder”. Sull’app di incontri avrebbe infatti truffato una dozzina di donne svizzere, facendosi consegnare in totale circa 600’000 franchi.

Sui social appariva sempre al volante di Porsche e Maserati. Secondo i suoi selfie i viaggi aerei erano esclusivamente in prima classe o a bordo di un jet privato. Impressionava le sue vittime ostentando una presunta ricchezza, offriva loro cene in ristoranti di lusso, scriveva messaggi d’amore, per poi finire con il chiedere accesso illimitato alla loro carta di credito o denaro. Soldi che gli servivano per «chiudere un affare da un milione di dollari» in cui avrebbe, a suo dire, coinvolto le donne.

Già nel 2011 Hayut in Israele è stato accusato di furto, frode e contraffazione. Per gli stessi reati era indagato in Germania, Svezia, Inghilterra e Norvegia. Nel 2016 è stato condannato in Finlandia per frode e l’anno successivo è stato consegnato a Israele. Lì era stato rilasciato su cauzione. Fino all’arresto ad Atene.

