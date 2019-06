Alluvione alle spalle, nel Val-de-Ruz si torna lentamente alla normalità

NEUCHÂTEL - La situazione sta pian piano tornando alla normalità nel Val-de-Ruz, nel cantone di Neuchâtel, dopo l'alluvione che una settimana fa ha causato danni per milioni di franchi e la morte di una donna. Non meno di 500 persone sono arrivate da tutta la regione in aiuto a una popolazione che ricomincia lentamente il corso delle sue attività.

Questo mezzo migliaio di volontari hanno lavorato senza tregua alternandosi fra loro fino a mercoledì sera, ha indicato oggi il Consiglio di Stato in una nota. Sono venuti in aiuto alla popolazione sinistrata dopo il violento temporale che ha investito la vallata nella notte tra il 21 e il 22 giugno, facendo uscire dagli argini due corsi d'acqua a Dombresson e Villiers, come pure a Le Pâquier, tre villaggi del comune di Val-de-Ruz: la piena ha invaso gli edifici che ha investito e ha travolto decine di automobili.

È stato un diluvio improvviso, equivalente a un mese di precipitazioni, durato meno di tre ore, che ha causato la morte di una donna, trovata gravemente ferita, intrappolata nell'auto di cui era alla guida, e il ferimento di altre tre persone. I danni agli stabili sono stati valutati a circa 10 milioni di franchi.

Due elicotteri della Rega e dell'esercito sono stati mobilitati, come pure un drone della polizia neocastellana, per cercare persone disperse e accertare che non ve ne fossero altre in difficoltà.

Il coordinamento tra le diverse entità mobilitate ha funzionato bene, secondo il Consiglio di Stato, che ha reso omaggio, nel suo comunicato, al lavoro e all'impegno di tutti coloro che sono intervenuti, come pure alla popolazione che ha dato prova di solidarietà con i sinistrati.

Il Servizio del genio civile ha valutato la situazione della strada cantonale tra Villier e Le Pâquier, fortemente danneggiata, e ritiene che si dovrà ricostruire circa la metà dei 2,4 chilometri di carreggiata.