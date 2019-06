La colonnina di mercurio sale... e si vede

ZURIGO - Sul caldo ormai è stato detto tutto quello che si poteva dire. Sono giorni bollenti, questi di fine giugno, e c'è poco da fare se non correre ai ripari come si può.

Sudate diurne ed anche notturne, viste le notti tropicali, non sono però l'unico problema legato al caldo. Come già riferito, le concentrazioni di ozono hanno superato il limite di 180 microgrammi per metro cubo (mg/m3) in varie zone della Svizzera. La più alta concentrazione è stata registrata ieri, attorno alle 20:00, a Chiasso (TI), con 296 mg/m3. Nella Svizzera francese il record è detenuto da Yverdon-les-Bains (VD), con 281 mg/m3.

Le previsioni confermano che non è prevista una tregua nei prossimi giorni. Proprio per questo limitare gli sforzi fisici intensi all'aria aperta ridurre le emissioni inquinanti è certamente una delle prime precauzioni da prendere in queste circostanze.

C'è poi chi ha trovato soluzioni decisamente alternative. Da tutta la Svizzera ci sono giunte foto di piscine improvvisate (alcune decisamente bizzarre), e di scene tra il divertente e il folle. Insomma, il personaggio in scooter nudo in Germania non è l'unico a cui il caldo ha dato un po' alla testa.