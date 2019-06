Le vacanze estive iniziano davanti alla galleria del San Gottardo

LUGANO - L'estate è arrivata e con essa anche gli immancabili esodi e controesodi dei vacanzieri: dalla fine di giugno alla fine di agosto i viaggiatori diretti verso sud intaseranno le strade svizzere, in particolare gli assi-nord sud, con le interminabili code davanti alla galleria del San Gottardo.

Fine settimana da bollino nero - Nella maggior parte dei cantoni svizzeri le vacanze cominciano all'inizio di luglio, così come in molti Länder tedeschi e nelle province meridionali dei Paesi Bassi. Fino alla fine di agosto le colonne davanti ai due portali della galleria del San Gottardo sono praticamente una certezza. Un grande numero di turisti diretti verso sud predilige partire il venerdì o il sabato. In questi giorni, le colonne davanti alla galleria del San Gottardo possono toccare fino a 15 chilometri con tempi d’attesa di circa tre ore. Durante gli ultimi weekend di luglio, rileva Viasuisse, le code in prossimità del portale nord potrebbero protrarsi per tutta la notte.

Chi vuole evitare le lunghe ed estenuanti attese, dovrebbe dunque partire in settimana. Dal lunedì al giovedì le code raramente superano i 6 chilometri. Il rischio di ingorghi è minore il martedì e il mercoledì. Da un punto di vista statistico, il martedì è il giorno più adatto per le partenze: il traffico è infatti meno intenso. In settimana sono comunque da prevedere colonne e tempi d’attesa ogni giorno dalle 10.00 fino alle 19.00.

Evitare i rientri nel weekend - Dalla metà di luglio fino alla fine di agosto il traffico dei rientri sarà particolarmente sostenuto con lunghe colonne al portale sud della galleria del San Gottardo. Ad Airolo i tempi d’attesa più lunghi si registreranno dal venerdì alla domenica. Le code meno lunghe sono invece previste di martedì. Rispetto al traffico d’andata, i rientri si ripartiscono meglio tra martedì e giovedì. Le colonne sono persistenti ma meno lunghe. Chi si mette in viaggio già alle prime luci dell’alba, generalmente riesce ad evitare le estenuanti attese davanti alla galleria.

Utilizzare i percorsi alternativi - Per evitare le colonne davanti alla galleria del San Gottardo, in alternativa viene spesso utilizzata la A13 del San Bernardino. In caso di traffico intenso, anche su quest’autostrada possono però formarsi degli ingorghi. Il percorso attraverso i Grigioni è comunque adatto soprattutto ai viaggiatori provenienti dalla Svizzera orientale, da Zurigo e da Basilea.

Ma per raggiungere il sud del paese non esistono solo le gallerie: in estate si possono percorrere diversi passi alpini, i quali, oltre a permettere di evitare le solite code, offrono un panorama mozzafiato.