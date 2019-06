Noleggia una Lamborghini e se la tiene: «Ha pure smontato il GPS»

ZURIGO - Deniz Torun teme di non rivedere mai più la sua Lamborghini Huracan Spyder. Il garagista zurighese l'ha noleggiata la settimana scorsa a un cliente. Che non ha mai riportata indietro, riporta il "Blick".

Tutto ciò che Deniz Torun sa del suo cliente è che è di nazionalità ghanese e che apparentemente risiede all'Hilton-Airport-Hotel di Opfikon (ZH). O perlomeno è di fronte a questo hotel che il garagista ha consegnato la sua auto di lusso. «Mi sono fidato di lui e non mi sono preoccupato più di tanto per la mia Lamborghini», ammette.

Nessuna traccia dell'auto - Ma martedì, il garagista ha avuto una brutta sorpresa quando ha visto che l'uomo non si è presentato per restituire l'auto. «È scappato e persino ha smontato il GPS. Non riesco più a rintracciare la mia auto». L'ultima posizione registrata dal dispositivo è Jestetten, una città tedesca non lontana dal confine svizzero. Deniz Torun ha lanciato un appello su Facebook e Twitter, chiedendo a chiunque abbia visto una Lamborghini targata "ZG 27482" di segnalarglielo.

Da parte sua, la polizia municipale zurighese ha confermato al giornale che è stata presentata una denuncia e sono in corso delle indagini.

Un bolide da 200'000 franchi - Nel frattempo, il garagista zurighese ha contattato la sua assicurazione per sapere se potrà contare su un rimborso nel caso in cui l'auto sportiva - del valore di circa 200'000 franchi - non verrà trovata.

Un caso simile si era verificato nel 2017 a Schlieren (ZH). Una donna di nazionalità irlandese aveva affittato una Lamborghini - esattamente lo stesso modello - nel garage di Adriano Scheiwiller. Anche lei non aveva restituito l'auto ed era fuggita al volante dell'auto a Londra. L'auto era stata infine trovata dalla polizia britannica poco prima di essere esportata in Africa in un container.

