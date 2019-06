Tra piscine, laghi e fiumi: un intero Paese "in fuga" dal caldo

BERNA - C’è chi si rintana in casa con le finestre ben chiuse e il ventilatore al massimo. Alcuni corrono in piscina, al fiume o al lago; cercando sollievo con un tuffo nelle acque più fresche. Altri ancora invece, in attesa delle vacanze estive, si ritrovano chiusi in ufficio ad affidare le proprie sorti al solo climatizzatore. Ognuno insomma fa quanto in proprio potere per difendersi dalla canicola di questi giorni.

Con le sole regioni a ridosso della catena alpina e le aree più a sud del Vallese risparmiate, l’ondata di caldo sta mettendo a dura prova un po’ tutti ai quattro angoli del nostro Paese.

E il peggio, come ampiamente riportato in questi giorni, deve ancora arrivare. Il clou dell’ondata è infatti atteso nelle giornate di domani e venerdì, con le colonnine che dovrebbero guadagnare un paio di gradi in più rispetto alle temperature di oggi.

KEYSTONE/EPA (LAURENT GILLIERON)