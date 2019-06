Offre una boccata d'aria fresca al proprio cane

LOSANNA - «Un incontro incredibile». Ecco come un lettore di 20 Minutes ha riassunto la scena che, venerdì scorso, ha immortalato sull'autostrada A9, tra Losanna e Belmont.

Il veicolo sul quale si trovava è passato accanto a un motociclista in sella a un Harley Davidson. E fino a qui, nulla di insolito. Ma è stato il passeggero ad attirare la sua attenzione: ben installato su un portabagagli nella parte posteriore, un cane portava occhiali rosa e sembrava godersi la corsa mozzafiato in autostrada e una boccata d'aria fresca.

«Nessun reato può essere imputato a questo motociclista», ha affermato Pascal Fontaine, portavoce della polizia cantonale vodese. Il quale ricorda le regole relative al trasporto di animali in motocicletta. Devono essere collocati in gabbie o cesti. Se l'animale è al sicuro e non rischia di cadere, come in questo caso, allora non c'è nessun problema.