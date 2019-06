Santésuisse: «I costi della salute aumenteranno del 3%»

BERNA - l costi sanitari dovrebbero aumentare del 3% nel 2019 e nel 2020 secondo le previsioni di Santésuisse. In alcuni ambiti l'incremento potrebbe addirittura superare il 5%, avverte l'organizzazione delle casse malattia, che chiede anche l'adozione di misure urgenti per arginare questa tendenza.

Santésuisse prevede un aumento del 6% per la fisioterapia a causa dell'aumento del numero di terapisti e di trattamenti, si legge in un comunicato. Una crescita simile è prevista anche nel settore dell'assistenza e delle cure a domicilio a causa del trasferimento di casi non gravi dagli istituti medicalizzati. L'organizzazione degli assicuratori pronostica anche un incremento del 5% nel settore ospedaliero ambulatoriale e in quello dei laboratori.

Per contenere questa tendenza al rialzo, Santésuisse chiede l'adozione di «misure urgenti a favore degli assicurati», in particolare un confronto annuale dei prezzi di tutti i medicinali con l'estero e l'introduzione di un sistema di prezzi di riferimento. Questo provvedimento è «più urgente che mai», insiste l'organizzazione, ricordando che i farmaci generici costano più del doppio in Svizzera rispetto all'estero.

Essa raccomanda inoltre l'introduzione di importi forfettari per le prestazioni nel settore ambulatoriale e di un numero minimo di casi per le operazioni che ospedali e medici devono raggiungere per poter continuare ad operare.