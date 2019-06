I neo-nazisti sono tornati in libertà e fanno paura

BASILEA - Nelle ultime settimane la polizia basilese aveva fatto scattare le manette ai polsi di numerosi estremisti di destra svizzeri che stavano pianificando atti di violenza ai danni degli stranieri. La Procura sta indagando - come riportato oggi dal SonntagsBlick - per il reato di discriminazione razziale. Ma non solo. Perché il caso è finito pure sotto la lente del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Rilasciati - Tutto bene? Non proprio. Perché le persone che erano state arrestate sono state nel frattempo rimesse in libertà, come confermato da Peter Gill, il portavoce del ministero pubblico di Basilea Città, che però non ha rilasciato ulteriori informazioni poiché «l'indagine è in corso». Secondo il foglio zurighese, le persone fermate e poi rilasciate sono membri del gruppo neo-nazista "White Resistance", che era stato creato pochi giorni dopo gli attacchi di Christchurch, in Nuova Zelanda.

«Diffonderemo il terrore» - Alla testa della fazione ci sarebbero tre uomini e una donna tra i 30 e i 46 anni provenienti dal canton Berna e da Basilea Città. Il gruppo si sarebbe organizzato tramite una chat crittografata su Facebook. Qui gli estremisti avrebbero espresso fantasie sullo sterminio degli ebrei e su omicidi contro neri e musulmani. «Non appena saremo pronti diffonderemo il terrore in Svizzera», scrivevano sul web. Ma le loro intenzioni erano serie e non si limitavano a parole digitate con la tastiera. Il 13 aprile, infatti, almeno cinque membri del gruppo avrebbero dovuto incontrarsi a Basilea per trasformare le parole in fatti.

Interviene la politica - Il gruppo "White Resistance" è finito pure sotto la lente della politica. Il consigliere nazionale socialista Cédric Wermuth ha infatti invitato la Consigliera federale Viola Amherd ad agire per combattere «la crescente minaccia terroristica proveniente dall'estrema destra». E la ministra non ha perso tempo. In una lettera riportata dal "SonntagsBlick" sottolinea infatti che «il Consiglio federale è a conoscenza di questa minaccia. Amherd ha già dato mandato al SIC di presentare misure concrete per intervenire più duramente contro gli estremisti.

