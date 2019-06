Quasi tutti i genitori vorrebbero lavorare part-time

Lavoro a tempo parziale Caricamento in corso ... Lavori a tempo pieno... ma vorrei lavorare part time e va bene così Lavoro già a tempo parziale Non ho un lavoro Vorrei lavorare part time... per dedicare più tempo alla famiglia per dedicarmi di più ai miei hobby (viaggi, sport, altro) Altro Lavoro già a tempo parziale [{"keyQ":"q_wc27xh"},{"keyQ":"q_7higla"}] Vota Risultati Lavori a tempo pieno... ma vorrei lavorare part time 53% (57 voti) 53% e va bene così 15% (16 voti) 15% Lavoro già a tempo parziale 25% (27 voti) 25% Non ho un lavoro 7% (7 voti) 7% Vorrei lavorare part time... per dedicare più tempo alla famiglia 48% (51 voti) 48% per dedicarmi di più ai miei hobby (viaggi, sport, altro) 26% (28 voti) 26% Altro 7% (8 voti) 7% Lavoro già a tempo parziale 19% (20 voti) 19% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1375367,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"821658","title":"Lavoro a tempo parziale","questions":{"q_wc27xh":{"a":{"a_wbwjtk":"ma vorrei lavorare part time","a_hrxh4r":"e va bene così","a_rpjsno":"Lavoro già a tempo parziale","a_5cjzsw":"Non ho un lavoro"},"q":"Lavori a tempo pieno...","t":"0"},"q_7higla":{"a":{"a_wbwjtk":"per dedicare più tempo alla famiglia","a_4ength":"per dedicarmi di più ai miei hobby (viaggi, sport, altro)","a_ll5tq":"Altro","a_xgwwn8":"Lavoro già a tempo parziale"},"q":"Vorrei lavorare part time...","t":"0"}}}

ZURIGO - Siamo il paese del part time: in Svizzera il 37% delle persone professionalmente attive lavora infatti a tempo parziale. E nelle famiglie la percentuale sale al 62%. Ma sono molti di più i genitori che vorrebbero lavorare meno. Più precisamente il 92%, come emerge da un sondaggio di Swiss Life pubblicato oggi dalla SonntagsZeitung.

Il rilevamento, che ha preso in considerazione 912 persone residenti oltralpe, mostra che per la maggior parte dei genitori l’impiego a tempo pieno è un male necessario. Soltanto l’8% continuerebbe a lavorare al 100% se avesse la possibilità di scegliere (13% per i padri, 4% per le madri). Ma per molti risulta difficile ridurre la percentuale di lavoro a causa del salario più basso, come mostra ancora il rilevamento.

Tra i genitori che hanno un impiego a tempo parziale, si tratta in genere di una scelta consapevole. Soltanto il 5% non è riuscito a trovare un lavoro a tempo pieno.