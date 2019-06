Florian Schütz è il nuovo "Mister cybersicurezza"

BERNA - Florian Schütz è il nuovo delegato federale alla cybersicurezza. La sua nomina, decisa dal presidente della Confederazione Ueli Maurer, è stata comunicata oggi al Consiglio federale. Schütz, 37 anni, era finora responsabile IT Risk & Security presso Zalando in Germania.

Il nuovo "Mister cybersicurezza" è stato ritenuto il «candidato più idoneo». Schütz «ha tutte le competenze richieste e soddisfa perfettamente i requisiti del profilo ricercato». Assumerà l'incarico all'inizio di agosto, si legge in una nota governativa odierna.

Schütz possiede un master in scienze informatiche e un Master of Advanced Studies in politica di sicurezza e gestione delle crisi conseguito presso il Politecnico federale di Zurigo. Grazie all'attività professionale svolta per oltre otto anni in seno alla RUAG Svizzera, tra l'altro in qualità proprio di responsabile della cybersicurezza, ha avuto modo di acquisire una profonda conoscenza dei processi e del modo di lavorare di un'impresa parastatale e dell'Amministrazione federale in generale, precisa il comunicato.

Durante questo periodo, Florian Schütz è stato anche per un anno in Israele, dove ha lavorato per il settore Business Development Cyber & Intelligence, accumulando conoscenze importanti e maturando esperienze significative in uno dei Paesi più dinamici e leader a livello mondiale per tutte le questioni attinenti alla sicurezza informatica.

In qualità di "Mister cybersicurezza" Schütz assumerà la direzione strategica del neo costituito Centro di competenza per la cybersicurezza. «In tale funzione egli sarà direttamente subordinato al capo del Dipartimento federale delle finanze», Ueli Maurer. Sarà in particolare la persona di riferimento per gli attori politici, gli operatori di comunicazione e la popolazione.