Tutti a guardare l'acqua alta e così il traffico si paralizza

SAN GALLO - «Ragazzi, è meglio che non provate nemmeno a passarci sul vecchio ponte di Diepoldsau, non ci si muove», così un'utente della strada sangallese ha condiviso mercoledì sera un preziosa dritta di viabilità sui social network.

«Il ponte è pieno zeppo di curiosi che sono lì per guardare il fiume e c'è un ingorgo pazzesco». Il motivo di tutto questo interesse? Il Reno che in questi giorni è in piena massima, ha superato i primi argini di contenimento, e scorre con spettacolare possanza.

Risultato: i ponti si riempiono di persone che vogliono godersi la straordinaria portata del corso d'acqua e immortalarla con il loro smartphone. E quindi finisce che si fermano, o si mettono a guidare... davvero molto piano. I luoghi d'osservazione preferiti: i due ponti della gia citata Diepoldsau (SG), e il ponte della dogana di Au (SG).

Chi rallenta senza motivo o chi ostruisce il traffico e genera colonne su strade e autostrade può essere multato. Ma per quanto riguarda chi, come in questo caso, fa del “turismo da calamità”?

«Non cambia poi molto», conferma Bertrand Hug, portavoce della polizia cantonale di San Gallo. Questo perché quando si guida distrarsi, anche per un fenomeno così raro, è sempre pericoloso: «Esatto, occhi sul traffico non sugli avvenimenti a lato della carreggiata».

Ma si può prendere una multa, quando alta può essere? Poiché non esistono multe disciplinari specifiche per questa tipologia di reato, in caso di effrazione si procede di solito con una denuncia al Ministero pubblico, spiega Hug. Per quella giornata, però, non ne era stata deposta nessuna.