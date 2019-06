Rubato 37 anni fa, il dipinto si "nascondeva" in Svizzera

MONZA - Un dipinto realizzato in olio su tela, risalente agli anni a cavallo tra il XIV e il XV secolo, attribuito al pittore fiorentino Lippo d’Andrea e rubato ben 37 anni fa a Ronco Briantino è stato recuperato negli scorsi giorni dal Comando Tutela patrimonio culturale dei Carabinieri di Monza.

Come riportato dalla stampa italiana, l’importante opera - che rappresenta la Madonna con Bambino, sant’Antonio abate e san Giovanni evangelista - stava per essere messa all’incanto da una nota casa d’aste londinese per conto di un 74enne consulente finanziario italiano residente in Svizzera, con un prezzo di base di 18mila sterline (circa 22’700 franchi).

L’uomo, appassionato d’arte che nulla però sapeva della storia del dipinto, ha raccontato di averlo acquistato in un mercatino in Svizzera all’inizio degli anni Novanta per un cifra vicina agli 8mila franchi e di averlo tenuto nella sua collezione privata.

L’opera, inserita nel catalogo della casa d’aste nel mese di luglio dello scorso anno, è stata così rintracciata dai carabinieri della Sezione elaborazione dati di Roma, che hanno quindi segnalato il fatto ai colleghi del Nucleo di Monza. Una volta attivati i canali diplomatici, le forze dell’ordine - con la collaborazione del 74enne - hanno provveduto a far rientrare il dipinto in Italia e lo hanno sequestrato, in attesa di restituirlo ai legittimi proprietari.