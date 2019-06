Androidi interattivi al capezzale dei più piccoli

GINEVRA - Con il loro vestito di metallo multicolore e i loro circuiti integrati, Billy e Hoppy hanno iniziato a farsi notare tra le corsie del reparto pediatrico di terapia intensiva dell'HUG di Ginevra.

Poliglotte - parlano 119 lingue - le due ragazze cyborg raccontano barzellette ai bambini, rispondono ad alcune domande e giocano con loro. Soprattutto, rendono più lieve la degenza ai malati.

«Questi robot fanno dimenticare ai bambini la loro difficile situazione», spiega Mélanie Theate, mentre si appresta a mettere un catetere a un ragazzino. «Ad esempio, consentono al bambino di distrarsi quando deve subire trattamenti invasivi, dolorosi o che provocano ansia», spiega l'infermiera specializzata.

Evadi e sorridi - Già utilizzate in Francia, queste macchine sono una novità in Svizzera. Dotati di riconoscimento facciale, leggono anche i distintivi elettronici sui polsi dei giovani pazienti e sono in grado di ricordare i loro giochi preferiti. Storie colorate e musicate sono disponibili sullo schermo digitale di Billy e Hoppy. «È molto utile quando un bambino non deve muoversi durante un elettrocardiogramma, ad esempio», spiega un'altra infermiera, Julie Renaut. Ma soprattutto, li fanno sorridere.

L'accoglienza data a questa nuova tecnologia sembra unanimemente positiva. Lo staff, che a volte ammette di giocare con i robot durante il servizio notturno, è felice. Anche i genitori, proprio come i loro figli, possono distrarsi un po'.

Acquistati grazie a una fondazione privata, i cyborg incorporano anche programmi terapeutici. Con un linguaggio ben studiato, spiegano la malattia del paziente e, in futuro, dovrebbero anche offrire programmi educativi che insegnano il francese o la matematica. Ricoverati per mesi, infatti, alcuni bambini non riescono a frequentare la scuola.

Infine, gli androidi possono accompagnare i giovani nella sala operatoria. Nella cura dei loro pazienti, Melanie e Julie, tuttavia, non intendono essere sostituite dalle macchine: «Non lasciamo mai un robot da solo con un bambino. È un compagno premuroso, non un'infermiera».

20minutes