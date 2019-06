Gli svizzeri vogliono più treni notturni per l'Europa

BERNA - La richiesta di treni notturni con collegamenti internazionali è elevata, ma l'offerta non è adeguata. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca gfs e commissionato dall'Associazione traffico e ambiente (ATA). Per affermarsi come un'alternativa al traffico aereo, l'associazione invita le imprese di trasporto pubblico a migliorare e pubblicizzare maggiormente la loro offerta.

Il sondaggio, effettuato in primavera su 1209 persone in tutta la Svizzera, mirava a scoprire il comportamento di viaggio degli utenti. Il 62% ha dichiarato di essere disposto a viaggiare con un treno notturno internazionale, indica in una nota odierna l'ATA, precisando che solo un intervistato su quattro si è detto contrario a questa opzione di viaggio.

Tra le possibili destinazioni, il 60% indica la Germania, il 48% l'Italia, il 41% l'Austria, il 37% la Francia e il 21% la Spagna. Secondo l'associazione, la richiesta "è reale e il potenziale di mercato risulta elevato", sebbene le offerte in questo senso siano state ridotte nel corso degli ultimi anni.

L'ATA invita a creare "tempestivamente" maggiori offerte per i viaggi internazionali in treno notturno e auspica che le imprese di trasporto possano pubblicizzare maggiormente questa opzione di viaggio. Tra le richieste, anche una maggiore disponibilità di cuccette economiche e vagoni letto più comodi, con offerte attraenti in particolare per giovani e famiglie.