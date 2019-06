Modelli sessisti ad alta quota: le hostess di Swiss non ci stanno

ZURIGO - La compagnia aerea Swiss applica un codice di abbigliamento molto rigoroso per i suoi collaboratori. Ognuno dei suoi dipendenti è obbligato a indossare determinati vestiti, anche se non tutti gli indumenti e gli accessori sono forniti dal datore di lavoro. Lo riporta lo Schweiz am Wochenende.

Le assistenti di volo, in particolare, devono truccarsi usando anche il rossetto e, se scelgono una gonna, devono indossare i collant. Rossetto e calze, però, sono di loro competenza. Il sindacato del personale di volo Kapers disapprova questo approccio e ha voluto contattare la direzione della compagnia. Swiss ha confermato che i colloqui sono in corso.

Una prima vittoria - Il presidente di Kapers, Denny Manimanakis, ritiene che la compagnia aerea debba sostenere i costi degli acquisti privati o fornire quanto richiesto. Questa discussione sulle diverse esigenze riguardanti l'aspetto di hostess e steward mostra che «esistono ancora modelli sessisti in Svizzera».

Il sindacato ha già ottenuto un piccolo successo: il personale di cabina di sesso femminile può ora indossare scarpe stringate, senza tacco, come i colleghi maschi. In passato era vietato per questioni puramente estetiche.