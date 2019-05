Voli di misurazione della radioattività, tra le località c'è anche Lugano

BERNA - La prossima settimana verranno effettuati i voli organizzati annualmente dalla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) per misurare la radioattività naturale. Essi interesseranno in particolare le regioni di Liestal (BL) - Rheinfelden (AG) e di Lugano, riferisce l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Queste due regioni saranno sottoposte a radiometria il 6 giugno, mentre i giorni precedenti saranno passate al setaccio le zone delle centrali nucleari di Mühleberg (BE) e Gösgen (SO). Per quest'ultimo impianto verranno misurate anche parti della zona di protezione d'emergenza 2 in un raggio di 20 km attorno alla centrale. Ulteriori voli avranno luogo sopra il Lago di Neuchâtel e in Ticino, precisa l'UFPP.

Da ormai diversi anni la CENAL segue un programma per misurare la radioattività naturale delle città e regioni svizzere. Con Lugano quest'anno viene misurata l'ultima delle dieci maggiori città elvetiche. I voli sopra le centrali nucleari e i loro dintorni sono commissionati dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

Se la situazione meteorologica lo consente, un elicottero Super-Puma sorvolerà le zone in questione a circa 90 metri di altezza. Per contenere il fastidio dovuto al rumore, i voli sono sospesi durante l'ora di pranzo, tra le 12:00 e le 13:00, e terminano alle 17:00.