Una rotonda bernese fa impazzire i social

LYSS - «L’unica rotonda in cui farei volentieri un giro extra»: è questo uno dei numerosi commenti apparsi sui social media per descrivere la nuova rotonda a forma di giradischi. L’installazione artistica, così si può effettivamente chiamare, è stata inaugurata a Lyss nella notte di mercoledì, ed è composta sul lato da 800 rondelle di metallo argentato. Un video girato con un drone, è stato visto in rete più di 150’000 volte.

L’idea è stata sviluppata dalla Kulturfabrik Lyss (Kufa). «Non mi aspettavo una risposta così straordinaria da parte del pubblico» ha affermato la direttrice Daniela Eicher. I complimenti sono arrivati da tutto il mondo. «Il Comune ha già ricevuto una richiesta dal Canada». Ma come si spiega un tale entusiasmo? «Da quel che so, non esistono altre rotonde di questa forma in tutto il mondo» prosegue sempre Eicher. «Inoltre i giradischi piacciono sia alle persone più in là con l’età ma anche ai giovani, dato che sono tornati di moda». Ma un piccolo difetto la rotonda ce l’ha: manca il braccio del giradischi. «La motivazione è legata a questioni di sicurezza e di budget» conclude la direttrice.