Divergenze con Maurer, si dimette Giovanni Conti

BERNA - Il direttore dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT), Giovanni Conti, lascia la sua carica a causa di divergenze di vedute con il consigliere federale Ueli Maurer.

Conti era stato nominato nell'aprile del 2011. «Ha diretto l'ufficio federale con competenza» e «durante gli otto anni in carica ha contribuito in modo determinante agli sviluppi tecnologici in favore dei beneficiari di prestazioni dell'UFIT e a miglioramenti in termini di efficienza», scrive il Consiglio federale in un comunicato.

Ora però «si impongono nuovi obiettivi riguardanti la struttura e i processi per la fornitura delle prestazioni ai dipartimenti, agli uffici federali e ai clienti esterni», prosegue la nota. Viste le divergenze di vedute sullo sviluppo futuro dell'UFIT, il consigliere federale Ueli Maurer e il direttore hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di lavoro. Conti rimarrà in carica fino a metà giugno.