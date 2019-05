Consiglio federale, 788 ore trascorse in volo nel 2018

BERNA - I membri del Consiglio federale hanno trascorso in volo - su aerei o elicotteri - 788 ore nel 2018. In totale, come ha preso atto il governo nel corso della sua seduta di oggi, il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC) ha effettuato 1061 ore di volo, 237 in più del 2017.

Oltre che per l'esecutivo, lo STAC, una formazione militare delle Forze aeree, effettua voli anche su incarico dei dipartimenti, dell'Assemblea federale, della Cancelleria federale, dei Tribunali federali e dell'esercito, ricorda una nota odierna governativa. Delle 1061 ore di voto totali, 799 sono state passate a bordo di aerei e 262 su elicotteri.

Tra i vari ministri, il recordman resta Johann Schneider-Ammann, con 229 ore nei cieli (164 in aereo e 64 in elicottero). Piuttosto staccato l'allora presidente della confederazione Alain Berset, secondo in graduatoria, che ne ha collezionate 136, mentre completa il podio Ignazio Cassis a quota 126. Chiude la classifica l'ex ministra di giustizia e polizia Simonetta Sommaruga (15 ore).