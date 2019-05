Rivuoi il telefono che hai perso? Devi pagare 99 franchi

BERNA - La sua gioia ha presto lasciato il posto alla frustrazione: una residente di Berna era elettrizzata nell'apprendere che una persona aveva trovato il suo telefonino e che l'aveva lasciato all'Ufficio oggetti smarriti della città. È rimasta però delusa quando ha scoperto che l'Ufficio le chiedeva 99 franchi per poterlo recuperare

«Mi aspettavo di pagare qualcosa, ma non così tanto», ha confidato la diciannovenne alla Berner Zeitung. Nello specifico, l'Ufficio ha fatturato 39 franchi di spese e 60 franchi quale ricompensa per la persona che ha trovato il suo cellulare. In questo caso, si tratta di un impiegato municipale responsabile della manutenzione e della pulizia del parco in cui la bernese aveva perso la suo Natel.

10% del valore dell'oggetto trovato - Contattata, Sara Brunnschweiler, dell'ispettorato di polizia della città di Berna, ricorda che è il luogo in cui è stato trovato l'oggetto che determina se una persona ha diritto a una ricompensa o meno. La legge prevede una ricompensa quando un oggetto viene trovato su suolo pubblico (vedi riquadro). E per la città di Berna, il parco in questione è uno di questi.

Interrogate sul montante della ricompensa, le autorità bernesi stimano che i 60 franchi siano giustificati. Secondo l'Ufficio oggetti smarriti, la ricompensa corrisponde al 10% del valore dell'articolo. Nel caso concreto, i dipendenti dell'Ufficio hanno stimato il valore del telefonino in 600 franchi.

Desiderosa di recuperare il cellulare ad ogni costo, la giovane alla fine si è rassegnata a pagare la somma richiesta.