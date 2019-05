Un neuroscienziato addebita alla Svizzera le indennità di disoccupazione

BASILEA - Pradeep S. (46) è un neuroscienziato indiano. Ha completato con successo il dottorato all'Università di Basilea alla fine del gennaio 2018.

La successiva ricerca di lavoro si è rivelata però inefficace. Nonostante fosse iscritto all'assicurazione disoccupazione, si è visto rispondere che non aveva diritto a nessuna indennità.

S. ha impugnato la decisione portandola fino al Tribunale federale, che ha respinto la sua denuncia. Ora ha deciso di arrivare alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 46enne sostiene che la Svizzera ha violato i suoi diritti ed è colpevole di discriminazione razziale. «Ho trascorso cinque anni e mezzo come studente di dottorato», afferma su 20 Minuten. «È inspiegabile che mi venga negata la ricezione di sussidi in una situazione di emergenza».

L'Assicurazione contro la disoccupazione di Basilea-Città si è rifiutata di pagare perché S. era in possesso di un «permesso di lavoro (B) limitato all'area universitaria». In sostanza S. non aveva il diritto di iniziare a lavorare in Svizzera.

Sebbene ci siano contingenti per dipendenti provenienti da paesi non UE come l'India, gli scienziati altamente qualificati possono cercare un lavoro senza restrizioni per sei mesi, anche senza permesso. Questi potrebbe essere il caso di S. Il 46enne sostiene che avrebbe avuto buone probabilità di trovare lavoro come scienziato altamente qualificato nella città farmaceutica di Basilea. Il tribunale basilese tuttavia la vede in modo diverso. «Per anni ho ceduto gran parte del mio stipendio all'assicurazione sociale. È un furto se non ne ottengo benefici», afferma lo scienziato.

Ora Pradeep S. chiede un risarcimento per «lo stress morale, emotivo e psicologico», nonché il successivo pagamento dell'indennità di disoccupazione.

«La discriminazione razziale fa parte dell'ordinamento giuridico svizzero», scrive S. alla Corte di giustizia europea. Nel frattempo, però, ha trovato un lavoro negli Stati Uniti. Inizierà a giugno, ma vuole comunque ottenere giustizia.