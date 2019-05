Oggi hai già raccolto punti Karma?

ZURIGO - Le buone azioni non fanno bene soltanto agli altri: anche chi le fa prova una sensazione piacevole. Ora lo sa anche Sämi, che è andato in giro per le strade di Zurigo per aiutare gli altri. E in questo modo ha raccolto diversi punti Karma.

Questo articolo è stato realizzato in vista della Giornata della buona azione. Più informazioni in merito si trovano qui.