Fresco 43enne, Valentino Rossi ha assaggiato l’Audi

MAGNY-COURS - La data da segnare sul calendario è il 7 marzo. Quel giorno, al Paul Ricard, Valentino Rossi salirà sulla Audi R8 LMS del team belga WRT per i primi test ufficiali in vista del campionato GT World Challenge Europe 2022. Poi si dovrà attendere ancora un po’, fino al 1. aprile, per le prime gare.

Qualche giro sull’auto che caratterizzerà la sua seconda vita sportiva, il Dottore lo ha in ogni caso già fatto. Tra un festeggiamento e l’altro per il 43esimo compleanno, l’ex campionissimo di moto ha infatti “provato” a Magny-Cours. Ha cominciato - o continuato - a prendere confidenza con il mezzo ed è tornato a vivere il paddock. Tempi e velocità? Il cronometro è servito solo per avere dei punti di riferimento: in passato lo stesso Rossi ha infatti ammesso che, pur muovendosi con ambizione, almeno all’inizio dovrà probabilmente “imparare”...

Imago