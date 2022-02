«Bisogna fare come Quartararo»

SEPANG - I piloti di MotoGP hanno iniziato a scaldare i motori in questo 2022 sul circuito di Sepang, in occasione dei test invernali. Fra questi c'è anche Andrea Dovizioso, tornato a pieno regime con il team RNF WithU Yamaha, ma sicuramente tra i grandi delusi di questi primi giorni di attività in pista.

Il pilota italiano ha colto soltanto la 23esima piazza nell'ultima giornata di test, 1.1 secondi di ritardo dal leader Enea Bastianini. «Non posso essere né felice né della velocità né del passo», sono state le parole di Dovizioso riportate da "Motorsport.com". «Sono dell'idea che in queste condizioni soltanto Quartararo sia in grado di guidare questa Yamaha. Mi sono accorto che se non ti destreggi in sella come lui è molto difficile andare veloci ed essere competitivi. È davvero strano perché la moto ha comunque degli aspetti interessanti».

Nonostante il grande lavoro svolto all’interno del box, l'italiano non sente la fiducia necessaria per guidare al meglio la M1. «Ho provato a studiare i dati, ma è complicato copiare gli altri piloti, è necessario trovare il proprio modo. Si deve lavorare come Fabio in ingresso e in centro curva, dove si guadagna tanto in frenata. Lui frena molto bene, profondo, riesce a essere molto veloce e lascia scorrere la moto. Non prova a usare tanto la parte posteriore per accelerare, bisogna fare così».