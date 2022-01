«La mancanza di coerenza è stata presente tutto l’anno»

BRACKLEY - Il finale di stagione della Formula 1 continua a far discutere. Le polemiche sono all'ordine del giorno, almeno in casa Mercedes dove c'è ancora parecchia rabbia per l'epilogo del Mondiale che ha incoronato Max Verstappen campione del mondo. Nel "box" di Lewis Hamilton si fa fatica ad accettare un verdetto che - secondo le Frecce d'Argento - sarebbe stato influenzato da decisioni che a loro dire non avrebbero seguito il regolamento.

«I miei valori semplicemente non sono compatibili con le decisioni che sono state prese - le parole espresse dal team principal Toto Wolff - Non si tratta solo di sostituire il direttore di gara. L’intero sistema deve essere migliorato. C’erano molte incongruenze nell’applicazione delle regole. La mancanza di coerenza è stata presente durante tutto l’anno. Ma quest’ultima decisione ha avuto l’impatto maggiore. E dal punto di vista sportivo è stato catastrofico perché ha deciso il Mondiale».









