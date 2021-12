«Hamilton? Chissà dove ha la testa in questo momento...»

LONDRA - L'ex pilota di Formula 1 - Mark Webber - si è espresso in merito al futuro di Lewis Hamilton in Formula 1.

Ricordiamo che il sette volte campione del mondo ha perso il titolo all'ultima curva dell'ultimo GP a favore di Max Verstappen, subendo ovviamente una grande delusione. Per questo motivo il 45enne - ex compagno di squadra di Sebastian Vettel alla Red Bull - ha ammesso di nutrire dei dubbi e di non capire cosa stia vivendo mentalmente il britannico. «Ciò che mi ha impressionato è stata una sua dichiarazione, in cui ha detto: 'Vedremo cosa succederà l’anno prossimo'. Chissà dove ha la testa in questo momento...», si può leggere sulle colonne di "Sportal". «Mi ha anche colpito l'atteggiamento del padre di Hamilton, che ha espresso al proprio figlio l'orgoglio personale per quello che ha fatto in questo 2021, con grande classe e dignità. Lo stesso Lewis è stato molto corretto. In gara avrebbe infatti avuto la possibilità, una volta sorpassato da Max, di mettere la sua ala anteriore contro la gomma posteriore del rivale, ma non l'ha fatto. Soltanto il tempo ci permetterà di capire cosa deciderà di fare del suo futuro».

