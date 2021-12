«Max ha guidato in modo superbo tutta la stagione»

La stagione 2021 di Formula 1 sarà ricordata a lungo. Il duello durato 22 gare fra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ha regalato agli appassionati di questo sport un campionato di rara intensità, come non capitava da tempo.

Alla fine il pilota della 24enne ha prevalso sul rivale britannico all'ultimo giro del GP di Abu Dhabi, beneficiando dell'ingresso della safety-car. «È stata una stagione straordinaria», è intervenuto il team principal della Red Bull Christian Horner ai microfoni di "Sky Sport F1". «Max ha guidato in modo superbo non solo in questa gara, ha meritato. Ci sembrava che il mondiale ci stesse sfuggendo di mano dopo la partenza e poi c’è stata la decisione di non imporre a Lewis di non restituire la posizione. Non stava andando nulla per il nostro verso. Perez ha inoltre svolto un lavoro fantastico riportando Max in gioco. Loro oggi avevano la vettura più veloce e a noi serviva un po' di fortuna, che è arrivata con l’ingresso in pista della safety car. Non ho capito perché la Mercedes abbia deciso di non fermarsi per cambiare le gomme come abbiamo fatto noi».

Il dirigente ha poi voluto rendere complimentarsi con la Mercedes... «Congratulazioni a Lewis e alla Mercedes, sono stati dei grandi avversari».

keystone-sda.ch / STF (Hassan Ammar)