Lorenzo vs Rossi: «Alla Yamaha ha cercato di infastidire Jorge in tutti i modi»

PALMA DI MAIORCA - Chico Lorenzo - padre dell'ex campione di MotoGP Jorge - ha parlato in merito alla rivalità accesa che c'è stata fra suo figlio e Valentino Rossi ai tempi della Yamaha, nel periodo fra il 2008 e il 2016.

Le parole rivolte al Dottore - espresse sul suo canale Youtube "Motogepeando" - sono arrivate in seguito a un commento sul possibile arrivo di Jorge Martin nel team ufficiale della Ducati al posto di Jack Miller: Lorenzo senior ha infatti escluso un veto da parte di Pecco Bagnaia... «Un pilota che ha fiducia in sé stesso non si preoccupa di chi sta dall'altro lato del box», ha raccontato Chico. «Una delle caratteristiche dei grandi campioni è la fiducia nei propri mezzi e Marquez non ha fatto una piega quando Jorge è passato alla Honda».

Poi la frecciata a Valentino Rossi... «L'unico che si è fatto dei problemi è stato Rossi. Quando Jorge si è trasferito alla Yamaha ha cercato di infastidirlo in tutti i modi e credo che sia stato un segnale di debolezza. È sempre bello avere un pilota forte dall'altro lato del box, poiché ti spinge a dare il massimo e a ottenere i risultati migliori».

Keystone (archivio)