VALENCIA - È il giorno, il giorno dell'addio, il giorno dell'ultima gara di Valentino Rossi, un giorno tristissimo per gli innumerevoli tifosi sparsi in tutto il mondo. Un'icona del motomondiale, e dello sport in generale, sta per andare in pensione e sta per congedarsi per sempre dalle corse. O forse no?

In attesa di capire cosa farà a partire da... domani, il pilota italiano capace di conquistare nove titoli mondiali è concentrato sull'ultima recita, dove vuole fare bella figura. A Valencia la speranza del 42enne è quella di centrare il 200esimo podio nella classe regina. Ce la farà? «È un momento emozionante, ci tengo a fare bene - le parole del Dottore - Non so cosa aspettarmi dagli altri piloti: sicuramente sarà bellissimo tornare ai box con tutte le persone che mi aspetteranno, i miei ragazzi dell'Academy compresi. Omaggio in pista? Va bene tutto, possono fare quello che vogliono».

Sul decimo posto in qualifica: «Grande feeling con la moto, siamo riusciti a ottenere un gran risultato. Lo ripeto, ci tengo a fare bene anche perché il momento è particolarmente emozionante».

keystone-sda.ch (Kai Foersterling)