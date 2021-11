Incredibile Rossi, mancherà anche alla... F1: «L'ho sentito ieri»

Il Gran Premio spagnolo di Valencia di questo fine settimana segnerà l'ultima gara in MotoGP di Valentino Rossi, che si prepara a terminare una trionfale carriera durata la bellezza di 26 stagioni nel Motomondiale.

A questo proposito si è espresso il pilota di Formula 1 Lando Norris, il quale non ha mai nascosto la sua ammirazione per il nove volte campione del mondo. Negli anni i due hanno coltivato un buon rapporto di amicizia e si incontrano regolarmente.

«Ogni tanto ci sentiamo, anche perché vogliamo ancora provare a gareggiare insieme. Lui fa qualche corsa di GT, la 12 Ore di Abu Dhabi o qualcosa del genere, quindi ama anche le corse automobilistiche, non gli piacciono solo le moto», sono state le parole del pilota della McLaren, riportate da "Motorsport". «L'ho sentito ieri sera, solo perché sta per affrontare l'ultima gara della sua carriera. In realtà la sua risposta si riferiva a un mio messaggio precedente, nel quale mi sono congratulato con lui per tutta la sua carriera. Oltre a questo gli ho anche detto che mi sarebbe mancato non vederlo più in MotoGP. Lo guardavo quando avevo quattro o cinque anni e mi ha fatto appassionare alle corse. Penso che milioni di tifosi sentiranno la sua mancanza nel paddock, ma soprattutto il suo personaggio, perché penso che sia una delle cose migliori di Valentino. Il suo atteggiamento con la gente, ha tempo per tutti e penso quindi che sia un ragazzo speciale».

