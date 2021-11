Valentino Rossi, cala il sipario: il Dottore suona l'ultima sinfonia

VALENCIA - Nella giornata odierna - venerdì 12 novembre - le tre classi del motomondiale hanno iniziato a scaldare i motori per disputare le prove libere dell'ultimo GP stagionale.

Con Fabio Quartararo già campione della classe regina, i riflettori di Valencia saranno tutti puntati su Valentino Rossi. Il campione italiano disputerà infatti l'ultimo GP della sua carriera dopo 26 stagioni da professionista, dopodiché appenderà il casco al chiodo.

In tutto questo tempo il Dottore ha conquistato la bellezza di nove titoli Mondiali: uno nella 125cc, uno nella 250cc, uno nella 500cc e sei in MotoGP. Le gare vinte sono in totale 115 e i podi 235 in 431 GP disputati.

Nella classe di mezzo servirà invece un ultimo sforzo per decretare il campione, con l'australiano Remy Gardner (305) che guida sullo spagnolo Raul Fernandez (282), mentre in Moto3 è già salito sul tetto del mondo il baby Pedro Acosta.

