«Verstappen? Quando vinsi il primo Mondiale non ero così preparato»

LONDRA - Lewis Hamilton ha rivelato a "SkySports" la forza di Max Verstappen e ha ammesso di apprezzare particolarmente la competizione che esiste fra di loro.

Ricordiamo che a cinque gare dal termine del campionato di F1, il pilota inglese (275,5 punti) insegue l'olandese (287,5) nella graduatoria. «È un anno difficile, ma nello stesso tempo stimolante per la battaglia che c’è con Max», sono state le sue parole. « Non siamo stati perfetti, ma questo fa parte del mondo delle corse: si impara sempre e noi proviamo sempre a essere i migliori. Personalmente non mi curo troppo di quello che potrebbe accadere, sono concentrato sul nostro lavoro e sui nostri obiettivi».



Il sette volte campione del mondo ha poi confrontato Verstappen con l'Hamilton del 2008, quando conquistò il suo primo titolo. «Ero consapevole che ci sarebbero stati dei weekend in cui avrei potuto vincere e altri no. Quando vinsi il mio primo Mondiale non ero così preparato. Attualmente Verstappen ha maggiore esperienza in Formula 1 rispetto a quanta ne avessi io».

keystone-sda.ch / STR (Nick Didlick)