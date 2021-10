La F1 e i... 23 Gran Premi nel 2022

PARIGI - La FIA e Liberty Media hanno reso noto il calendario di Formula 1 della stagione 2022, che prevede 23 Gran Premi.

Si partirà il 20 marzo in Bahrain per terminare le gare otto mesi dopo ad Abu Dhabi. L'8 maggio avrà luogo per la prima volta il GP di Miami, mentre tornano in calendario le gare in Australia (terza corsa del mondiale), Canada, Singapore e Giappone, appuntamenti che nel 2020 erano saltati a causa delle conseguenze legate al coronavirus.

Oltre a questo Imola - in agenda a fine aprile - prenderà il posto della Cina. Nessuna novità invece per quanto riguarda le altre tappe del Mondiale, con il secondo GP stagionale in programma negli Emirati Arabi. Tornano la terz'ultima e penultima gara del mondiale il Messico e il Brasile.