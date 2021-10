Bottas vince davanti a Verstappen e Perez

ISTANBUL - Gara perfetta di Valtteri Bottas, che ha vinto il Gp di Turchia firmando anche il giro più veloce. Il finnico della Mercedes, alla decima vittoria in carriera, ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen - tornato in vetta al Mondiale - e Sergio Perez.

Buon quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha chiuso ai piedi del podio dopo una bella gara sulla pista bagnata di Istanbul. Lewis Hamilton, partito dall'undicesimo posto in griglia a seguito della penalità comminatagli per il cambio motore, ha concluso in quinta posizione. Nel Mondiale, dopo 16 prove e con ancora sei round da consumare, il britannico si trova ora a quota 256.5 punti, a -6 dal leader Verstappen.

Da sottolineare anche la rimonta di Carlos Sainz, che con l'altra rossa è riuscito a risalire dall'ultimo all'ottavo posto finale.

Fuori dalla zona punti le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (11esimo) e Kimi Raikkonen (12esimo).

keystone-sda.ch (SEDAT SUNA)