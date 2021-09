Mick Schumacher e Nikita Mazepin confermati dalla Haas

SOCHI - Mick Schumacher correrà in Formula 1 anche nella prossima stagione. Il giovane pilota tedesco, figlio del leggendario Michael, è stato confermato alla guida della Haas al pari del russo Nikita Mazepin.

«Essere uno dei 20 piloti che corre in F1 significa già vivere il mio sogno - ha commentato Mick - Questa prima annata con la Haas è stata fin qui molto emozionante e istruttiva. Ho imparato molte cose che mi torneranno utili nel 2022, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti. Le nostre ambizioni sono forti e, con il supporto di Ferrari, sono fiducioso che l’anno prossimo ci avvicineremo alla zona punti. Potremo lottare con i nostri avversari per cercare di raggiungere la top-10. Questa squadra sta diventando più forte e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo», ha concluso Schumi Jr, ringraziando anche la Ferrari Driver Academy per la fiducia riposta da sempre nei suoi mezzi.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)